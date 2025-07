La comunità dell'aviazione generale si riunisce a supporto del ponte aereo di Special Olympics 2026

Durante l'iconico evento AirVenture dell'Experimental Aircraft Association (EAA) di Oshkosh, nel Wisconsin, le principali organizzazioni dell'aviazione generale, tra cui l'EAA e la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), hanno annunciato il supporto e il sostegno collettivi per il ponte aereo destinato all'appuntamento Special Olympics 2026.

Ron Draper, president and CEO, Textron Aviation and Jack J. Pelton, chairman and CEO, Experimental Aircraft Association celebrate the general aviation community uniting to support the 2026 Special Olympics Airlift during the industry’s iconic Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture event in Oshkosh, Wisconsin. (Photo: Textron Aviation)

Il ponte aereo per Special Olympics , organizzato da Textron Aviation Inc. , una società del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), mobilita centinaia di piloti volontari e velivoli Cessna, Beechcraft e Hawker, per creare il maggior ponte aereo al mondo in tempo di pace e offrire un'esperienza irripetibile agli atleti di Special Olympics. Questo evento grandioso trasporterà centinaia di atleti e allenatori di tutto il paese ai 2026 Special Olympics USA Games nelle Twin Cities del Minnesota.

