La composizione dei muscoli identifica le persone ad alto rischio nella malattia cronica renale? Un nuovo studio clinico condotto da AMRA dice di sì e rivela uno stretto legame con la mortalità

I ricercatori di AMRA Medical recentemente si sono impegnati a trovare la risposta alla domanda: qual è il rapporto tra la composizione muscolare sfavorevole (AMC) e la mortalità nella malattia renale? Risultati recenti dimostrano che l'AMC, caratterizzata da un basso volume muscolare z-score e un'elevata infiltrazione di grasso nel muscolo, è un forte fattore predittivo indipendente di mortalità per tutte le cause in persone con malattia renale cronica (MRC). I risultati, pubblicati nel Clinical Journal of the American Society of Nephrology , si sono basati sui dati forniti dallo studio diagnostico per immagini UK Biobank e rafforzano ulteriormente la rilevanza clinica dei biomarcatori muscolari derivati dall'MRI nell'identificare popolazioni ad alto rischio nelle malattie croniche.

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AMRA's MRI-based muscle biomarkers in clinical trials

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