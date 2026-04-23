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La composizione dei muscoli identifica le persone ad alto rischio nella malattia cronica renale? Un nuovo studio clinico condotto da AMRA dice di sì e rivela uno stretto legame con la mortalità

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I ricercatori di AMRA Medical recentemente si sono impegnati a trovare la risposta alla domanda: qual è il rapporto tra la composizione muscolare sfavorevole (AMC) e la mortalità nella malattia renale? Risultati recenti dimostrano che l'AMC, caratterizzata da un basso volume muscolare z-score e un'elevata infiltrazione di grasso nel muscolo, è un forte fattore predittivo indipendente di mortalità per tutte le cause in persone con malattia renale cronica (MRC). I risultati, pubblicati nel Clinical Journal of the American Society of Nephrology , si sono basati sui dati forniti dallo studio diagnostico per immagini UK Biobank e rafforzano ulteriormente la rilevanza clinica dei biomarcatori muscolari derivati dall'MRI nell'identificare popolazioni ad alto rischio nelle malattie croniche.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260423938820/it/

AMRA's MRI-based muscle biomarkers in clinical trials

AMRA's MRI-based muscle biomarkers in clinical trials

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA
Marie Börjesson, VP Brand & Marketing
marie.borjesson@amramedical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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