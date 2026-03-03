La Commissione europea ha concesso la designazione di farmaco orfano a morcamilast (ME3183) di Meiji Seika Pharma per il trattamento della pustolosi palmoplantare

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede centrale: Tokyo, Presidente e rappresentante delegato: Toshiaki Nagasato) ha annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha concesso la designazione di farmaco orfano al morcamilast (denominazione internazionale non proprietaria proposta; codice di sviluppo: ME3183), un inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 4 (PDE4), per il trattamento della pustolosi palmoplantare (PPP).

La pustolosi palmoplantare è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata dallo sviluppo di numerose pustole sterili su palmi delle mani e piante dei piedi. I pazienti spesso provano dolore e prurito cutaneo, e la patologia può comportare coinvolgimento delle unghie e dolori articolari.

