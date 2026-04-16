La cerimonia di conferimento del Premio Giappone 2026 si svolge alla presenza delle Loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone

La Fondazione del Premio Giappone (Presidente: Ryozo Nagai) ha ospitato una cerimonia di conferimento martedì 14 aprile al New National Theatre di Tokyo nel quartiere Shibuya Ward di Tokyo per assegnare il Premio Giappone agli scienziati che hanno raggiunto traguardi creativi e importanti nei settori tecnologico e scientifico a livello mondiale e che hanno contribuito in modo significativo a creare pace e prosperità per tutta l’umanità.

Cynthia Dwork, Ph.D. (USA), la vincitrice nel settore dell’Elettronica, Informazione e Comunicazione e Shizuo Akira, Ph.D. (Giappone) e Zhijian “James” Chen, Ph.D. (USA), i vincitori nel settore delle Scienze della vita, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione, e ogni settore ha ricevuto 100 milioni di yen, un certificato e una medaglia.

I vincitori del Premio Giappone 2026 sono stati segnalati da circa 16.000 scienziati e ingegneri rinomati provenienti da tutto il mondo e selezionati a seguito di un rigoroso processo di valutazione durato circa un anno. La Fondazione ha ricevuto 107 nomine per il settore dell’Elettronica, Informazione e Comunicazione e 185 nomine per il settore delle Scienze della vita. I vincitori di quest’anno sono stati selezionati da quel totale di 292 candidati.

Alla cerimonia hanno partecipato circa 600 ospiti, a partire dalle Loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice, i capi dei tre rami del governo e altri relativi funzionari oltre a rappresentati di vari altri elementi della società. Sua Maestà l’Imperatore ha pronunciato un discorso, seguito dagli interventi dei tre vincitori e dalle parole di congratulazioni di Sekiguchi, presidente della Camera dei Consiglieri.

Per visualizzare la cerimonia di quest’anno, utilizzare i link di seguito.

Versione giapponese: https://youtube.com/live/jllrOVOX6jI

Versione inglese: https://youtube.com/live/flkjnpPAtok

Le foto dei profili dei vincitori del Premio Giappone e le foto della giornata della cerimonia di conferimento del premio saranno disponibili al link seguente.

https://www.japanprize.jp/en/press_photo.html

*Quando si pubblicano queste foto, includere la didascalia "Per gentile concessione del: Premio Giappone".

Informazioni sul Premio Giappone

L’istituzione del Premio Giappone 1981 è stata motivata dal desiderio del governo giapponese di creare un riconoscimento di respiro internazionale in grado di contribuire allo sviluppo scientifico e tecnologico nel mondo. Grazie a numerose donazioni, nel 1983 la Fondazione Premio Giappone ha ricevuto l’approvazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Premio Giappone viene conferito a scienziati e ingegneri di tutto il mondo che abbiamo conseguito risultati creativi e importanti che contribuiscono al progresso nei loro campi e ad aiutare significativamente la realizzazione della pace e della prosperità per tutta l’umanità. Possono ricevere il riconoscimento ricercatori in tutti i campi della scienza e della tecnologia; ogni anno vengono selezionati due campi per tener conto delle tendenze in corso nello sviluppo scientifico e tecnologico. In linea di principio, in ciascun campo viene premiata una persona che riceve un certificato, una medaglia e un premio in denaro. A ciascuna cerimonia di conferimento dei premi sono presenti le Loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice, i capi dei tre rami del governo e altri relativi funzionari oltre a rappresentati di vari altri elementi della società.

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