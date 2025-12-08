La catena danese NORMAL si espande rapidamente, duplicando la sua presenza in Italia.

La catena danese possiede già due punti vendita nella zona di Roma e altri due nell’area di Milano, e le prossime aperture rafforzeranno ancora di più la sua presenza in Italia.

Nuovi negozi saranno aperti nelle città di Savignano, Udine, e Guidonia, e un nuovo store si aggiungerà a quelli già presenti a Milano. Questa rapida crescita sottolinea il momento positivo di NORMAL e il suo impegno a portare un’esperienza di shopping unica ad ancora più clienti italiani.

“Non vediamo l’ora di portare l’atmosfera unica e innovativa di NORMAL anche nei nuovi punti vendita”, afferma Jesper Brask Laumann, Country Manager di NORMAL per l’Italia, “I nostri store a Milano e Roma hanno registrato ottime vendite e un alto numero di clienti, e ciò ci ha dato fiducia per la nostra futura espansione in Italia. Siamo certi che la nostra grandissima varietà di prodotti sarà accolta con entusiasmo anche dalla clientela dei nuovi punti vendita. Da NORMAL amiamo l’Italia, e gli italiani stanno imparando ad amare NORMAL!”

NORMAL offre una esperienza di shopping originale con brand molto conosciuti, gli ultimi trend ma anche chicche sorprendenti. Non si fanno sconti, saldi stagionali né promozioni speciali, ma i prezzi sono sempre fissi e convenienti. Nei negozi sono disponibili più di 4000 referenze per la cura del corpo, dei capelli e del viso; per l’igiene orale e personale. Si va dai prodotti make-up e dai cosmetici ai profumi e ai deodoranti, fino ad arrivare ai prodotti per la cura della casa. Ampia scelta anche sugli alimentari, con bibite non alcoliche, snack dolci e salati, caffè, spezie, barrette e bibite proteiche, e sugli accessori, per la cucina ma anche per la scuola e per gli animali.

L'assortimento viene continuamente aggiornato con 100 nuovi prodotti che arrivano in negozio ogni settimana, offrendo un mondo di novità da scoprire e regalando un’esperienza sempre diversa ad ogni visita. Il percorso “a labirinto” del negozio invita la clientela a una vera e propria “caccia al tesoro” tra brand conosciuti e prodotti ancora da scoprire. A fianco di marche come L’Oréal, Colgate, Gillette, Max Factor, Nescafé, Kinder e molti altri, NORMAL offre prodotti in esclusiva che non possono essere trovati da nessun’altra parte.

