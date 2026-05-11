La 59esima Conferenza annuale della World Employment Confederation affronterà le preoccupazioni critiche del mercato del lavoro a livello globale

Si svolgerà il 12-13 maggio a Toronto e si intitolerà ‘Grow With Talent’, la World Employment Conference di quest'anno, organizzata in collaborazione con ACSESS, che giunge in un momento di profonda incertezza economica. Questa riunione di leader ed esperti aiuterà a definire il percorso futuro per il mercato globale del lavoro e a preparare la scena per le discussioni che si terranno alla 114 a Sessione della International Labour Conference (ILC) in giugno.

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