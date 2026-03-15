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La 4a edizione dei Digital Engineering Awards premia gli innovatori globali e i pionieri dell'AI: annunciano l'ascesa dell'intelligenza della progettazione

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I Digital Engineering Awards hanno concluso la loro quarta edizione giovedì a Boston, Massachusetts, rendendo omaggio ai pionieri tecnologici e alle organizzazioni per i loro contributi alle soluzioni tecnologiche e ai progressi nell'intelligenza artificiale. La serata di gala presentata da L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) assieme a ISG, il partner delle conoscenze e della ricerca e CNBC-TV18 come partner per i media, ha ospitato sia leader del settore che singoli innovatori provenienti da 17 Paesi del Nordamerica, dell'Europa e del resto del mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260314345795/it/

The 4th edition of the Digital Engineering Awards, in association with ISG, CNBC-TV18 and L&T Technology Services, drew more than 250 nominations from 90+ global companies

The 4th edition of the Digital Engineering Awards, in association with ISG, CNBC-TV18 and L&T Technology Services, drew more than 250 nominations from 90+ global companies

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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