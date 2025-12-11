Giornale di Brescia
Kyowa Kirin annuncia la nomina proposta di Abdul Mullick in qualità di Presidente e CEO, con l'ex CEO Masashi Miyamoto che manterrà il ruolo di Presidente del CdA

Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin), azienda farmaceutica globale con sede in Giappone, ha annunciato oggi la decisione del Consiglio di Amministrazione di nominare Abdul Mullick, attualmente Presidente e Chief Operating Officer (COO), al ruolo di Presidente e Chief Executive Officer (CEO). La nomina avrà decorrenza a partire da marzo 2026, in seguito alla conclusione dell'Assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media per Kyowa Kirin
Hiroki Nakamura
Responsabile globale delle comunicazioni aziendali
media@kyowakirin.com

Stacey Minton
Vicepresidente senior, Affari aziendali – EMEA / Internazionali
stacey.minton@kyowakirin.com

Marah Oberfield
Direttrice esecutiva, Comunicazioni aziendali – America del Nord
marah.oberfield.3c@kyowakirin.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario