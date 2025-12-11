Kyowa Kirin annuncia la nomina proposta di Abdul Mullick in qualità di Presidente e CEO, con l'ex CEO Masashi Miyamoto che manterrà il ruolo di Presidente del CdA

Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin), azienda farmaceutica globale con sede in Giappone, ha annunciato oggi la decisione del Consiglio di Amministrazione di nominare Abdul Mullick, attualmente Presidente e Chief Operating Officer (COO), al ruolo di Presidente e Chief Executive Officer (CEO). La nomina avrà decorrenza a partire da marzo 2026, in seguito alla conclusione dell'Assemblea generale ordinaria degli azionisti.

