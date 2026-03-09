KYOCERA Document Solutions – "FOREARTH" adottata per la collezione AUTUNNO/INVERNO 2026-27 di ANREALAGE presentata alla Paris Fashion Week in collaborazione con "GHOST IN THE SHELL"

KYOCERA Document Solutions Inc. (presidente: Takashi Nagai) annuncia che la sua stampante a getto d'inchiostro sostenibile "FOREARTH" è stata utilizzata per la stampa su tessuto degli abiti presentati martedì 3 marzo 2026 alla collezione AUTUNNO/INVERNO 2026-27 dal brand di moda ANREALAGE in occasione della Paris Fashion Week.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260308212047/it/

“FOREARTH” adopted for ANREALAGE’s Paris Fashion Week AUTUMN/WINTER 2026-27 collection, presented in collaboration with “GHOST IN THE SHELL”

La collezione ha proposto 27 look, di cui 15 con stampe FOREARTH. Sin dalla sfilata 2024, ANREALAGE ha adottato FOREARTH per la stampa su tessuto concentrandosi sulla sostenibilità e, al contempo, ricercando forme espressive tramite un'ampia gamma di tessuti. Grazie alla capacità di FOREARTH di completare il processo di stampa in tempi rapidi, ANREALAGE continua a osare nella ricerca espressiva utilizzando materiali diversi e modalità produttive che oltrepassano i limiti del tessuto o della tecnica. Si tratta della quinta collaborazione tra Kyocera e ANREALAGE.

Il commento dello stilista di ANREALAGE, Kunihiko Morinaga

Grazie alla collaborazione continuativa con Kyocera ho iniziato a considerare FOREARTH non come una tecnologia che limita la capacità espressiva perché riduce il consumo di acqua, ma come uno strumento che amplia le possibilità creative. Questa prospettiva ha consentito di arrivare a utilizzare la stampa per riprodurre texture e sensazioni materiche un tempo ritenute possibili solo con l'utilizzo di acqua o di substrati specifici.

Per quanto riguarda l'elemento emblematico della collezione, cioè i motivi floreali dai contorni non definiti, normalmente utilizziamo l'acqua per sfumare i bordi con un effetto simile all'acquerello; questa volta invece abbiamo cercato di ricreare l'effetto delle sbavature e delle sfocature da sempre associati a questa tecnica pittorica utilizzando un processo di stampa in grado di ridurre al minimo il consumo idrico. Da lontano, i contorni floreali sono percepibili; da vicino quegli stessi contorni si dissolvono e le forme diventano ambigue. Il risultato è un motivo floreale che appare e scompare a seconda della distanza di osservazione, come una visione misteriosa.

Negli ultimi due anni e mezzo di collaborazione con FOREARTH ho percepito che questa tecnologia può potenzialmente cambiare in modo netto l'impatto ambientale delle tecnologie di stampa, in particolare in termini di risorse idriche. L'intersezione tra creazione, tecnologia e sostenibilità oggi rappresenta un tema centrale per ANREALAGE e ritengo che maggiori collaborazioni con FOREARTH nell'industria del fashion possano portare a nuove forme produttive in futuro.

Per ulteriori informazioni: https://www.kyoceradocumentsolutions.com/global/en/news/rls_2026/rls_20260309.html

Fare clic qui per ulteriori informazioni sulla stampante tessile a inchiostro "FOREARTH"

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260308212047/it/

KYOCERA Document Solutions Inc.

koichi.morita@dc.kyocera.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire