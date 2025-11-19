KP Labs e Frontgrade Gaisler si uniscono per promuovere il calcolo tollerante dei guasti per le missioni spaziali di prossima generazione

KP Labs, leader europeo nella fornitura di sistemi autonomi per applicazioni spaziali e Frontgrade™ Gaisler Technologies, leader nella fornitura di soluzioni elettriche ad alta affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale hanno firmato un Memorandum d'intesa durante la Space Tech Expo Europe a Brema, Germania. L'accordo stabilisce una struttura di collaborazione per lo sviluppo e la convalida di architetture di calcolo di bordo all'avanguardia progettate per aumentare l'autonomia e la resilienza di missioni spaziali future.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251118706225/it/

Mentre gli operatori satellitari e i progettisti delle missioni si affidano sempre più spesso all'elaborazione e all'autonomia dei dati di bordo, mantenere la tolleranza dei guasti e l'affidabilità è diventato una priorità critica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251118706225/it/

Contatti per i media

Julia Wiśniowska

Responsabile del Marketing, KP Labs

jwisniowska@kplabs.pl

+48 530 523 011



Susanne Folkesson, Frontgrade Gaisler

Responsabile delle Comunicazioni

Susanne.folkesson@gaisler.com

+46 31 7758650





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire