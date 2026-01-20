Giornale di Brescia
KnowBe4 premiata per l'esperienza globale dei dipendenti in vari premi riguardanti i luoghi di lavoro

KnowBe4 , la piattaforma di cybersecurity nota a livello mondiale che affronta in modo globale la gestione dei rischi umani e legati agli agenti IA, oggi ha annunciato di aver vinto diversi prestigiosi premi relativi al luogo di lavoro nel quarto trimestre 2025. I premi comprendono Certificati Great Place to Work ® in 11 Paesi, l'inclusione nell'elenco 2026 Best Places to Work in IT di Computerworld, e onori da Top Workplaces e America's Most Loved Workplaces ® .

I premi riconoscono il costante impegno di KnowBe4 nel promuovere un'eccezionale cultura del luogo di lavoro che consente ai dipendenti di prosperare a livello professionale e personale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Anne Dolinschek
Responsabile delle pubbliche relazioni
pr@knowbe4.com



