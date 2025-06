Klas riceve la certificazione NIAP Common Criteria (CC) per VoyagerVM 4.0 che esegue KlasOS Keel

Klas , un leader globale nelle soluzioni di tecnologia rugged edge, ha annunciato che la National Information Assurance Partnership (NIAP) ha approvato VoyagerVM 4.0 che esegue KlasOS Keel , un sistema operativo (OS) intelligent edge, per la conformità con i Common Criteria per la valutazione della sicurezza informatica.

VoyagerVM4.0 è una robusta piattaforma di calcolo Intel Xeon-D (già nota come Ice Lake D), e quando esegue Keel, è ora certificata sotto l'attuale profilo di protezione collaborativa NIAP per i dispositivi di rete (Collaborative Protection Profile for Network Devices, NDcPP) e l'accesso remoto sicuro con shell.

VoyagerVM 4.0 che esegue Keel supporta sia la gestione di connettività sicura che la flessibilità della virtualizzazione per capacità di calcolo locali all'edge. L'ultima certificazione NIAP di VoyagerVM 4.0 che esegue Keel consente agli utenti di utilizzare VoyagerVM 4.0 in reti limitate e di connettersi con cloud approvati dal governo secondo la necessità.

“L'ultima certificazione CC di VoyagerVM 4.0 che esegue Keel dimostra ulteriormente il nostro costante impegno per offrire sistemi sicuri per l'edge tattico”, ha dichiarato Frank Murray, CTO di Klas. “Con VoyagerVM 4.0 e Keel ora convalidati come piattaforma di calcolo NIAP di fiducia, gli operatori possono utilizzare le ultime novità in fatto di accelerazione hardware per le operazioni di crittografia per l'elaborazione più rapida di dati sensibili. Alla fine questo accelera il volume dei dati protetti a bassa latenza disponibili per i processi decisionali all'edge”.

La certificazione Common Criteria è regolata dagli enti normativi ISO/IEC e mantenuta da NIAP secondo gli standard dei test di sicurezza riconosciuti a livello internazionale. Per maggiori dettagli sulla certificazione Common Criteria per VoyagerVM 4.0 che esegue Keel, consultare il sito https://www.niap-ccevs.org/products/11556

