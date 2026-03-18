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Klarna sfonda il tetto di 1 milione di commercianti

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Klarna, la banca digitale globale e il fornitore di modalità di pagamento flessibili, ha superato 1 milione di commercianti a livello globale. Nell'ultimo anno, Klarna ha ampliato del 47% il numero di commercianti che offrono i suoi metodi di pagamento, aggiungendo 285.000 commercianti nel 2025 e più di 115.000 solo nell'ultimo trimestre.

L'aumento è dovuto agli accordi di espansione di Klarna con i principali fornitori di servizi di pagamento, facilitando l'accesso a Klarna in cassa per i commercianti di tutto il mondo.

Leisure, Sport & Hobby ora è la. categoria di commercianti in più rapida crescita di Klarna, un aumento del 91% su base annua nel febbraio 2026, che riflette la crescente domanda di pagamenti flessibili nei settori wellness e fitness da parte dei consumatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa
press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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