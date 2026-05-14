Klarna registra un ottimo inizio del 2026 con 1 miliardo di dollari di fatturato e 68 milioni di dollari di utile operativo rettificato

Klarna, la banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, ha pubblicato oggi i risultati del suo primo trimestre del 2026. GMV ha raggiunto i 33,7 miliardi di dollari (+33% su base annuale), un fatturato di 1,0 miliardi di dollari (+44% su base annuale), un margine sulle transazioni pari a 389 milioni di dollari (+44% su base annua) e utile operativo rettificato pari a 68 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 3 milioni di dollari di un anno fa.

"Klarna gestisce l'intero portafoglio dei consumatori: Pay Now per le spese di ogni giorno e per i risparmi, Pay Later è il nostro equivalente a una carta di credito a tasso zero per spese di importo medio e le rate POS (Fair Financing) consentono acquisti di importi elevati. Nel T1 abbiamo ottenuto ottimi risultati in tutti i settori di attività, migliorando ogni voce del nostro conto economico e consolidando la crescita in tutta la nostra rete globale. Rete in crescita. Gli stessi tre prodotti. Un engagement dei consumatori superiore."

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