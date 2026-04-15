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Klarna porta pagamenti flessibili a oltre 10.000 hotel grazie alla collaborazione con Aven Hospitality

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Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, oggi ha reso nota una nuova collaborazione con Aven Hospitality. L'accordo porta le opzioni di pagamento flessibile di Klarna ai più di 10.000 hotel connessi alla rete Booking Engine di Aven Hospitality, offrendo ai viaggiatori più scelta e il loro metodo di pagamento preferito.

Oggi, quasi 7 viaggiatori su 10 prenotano viaggi con carte di credito, accumulando interessi ancora prima di fare le valigie. I pernottamenti in albergo non fanno eccezione. Che si tratti di una famiglia che pianifica una vacanza estiva, una coppia che prenota una vacanza speciale o uno studente che organizza il viaggio di un weekend, da tempo i titolari di carte di credito hanno la stessa abitudine: pagare i viaggi con carta di credito e preoccuparsi del conto solo quando arriva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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