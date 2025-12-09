Klarna ora disponibile su Apple Pay per i clienti in Francia e Italia

Klarna, la banca digitale globale e azienda fornitrice di pagamenti flessibili, ha reso disponibili i propri prodotti di pagamento flessibile al momento del checkout su Apple Pay per gli utenti in Francia e Italia. Milioni di acquirenti idonei potranno ora scegliere Klarna al momento del checkout online e in-app utilizzando i loro dispositivi iPhone e iPad, oppure in negozio, utilizzando l'iPhone. Questa opzione innovativa offre una comodità, un controllo e una trasparenza ancora maggiori a un numero superiore di clienti.

