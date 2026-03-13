Klarna: il presidente del CdA Michael Moritz acquista 3,47 milioni di azioni, per un valore di 50 milioni di dollari
Klarna Group plc (NYSE: KLAR) oggi ha annunciato le seguenti transazioni, effettuate dal presidente del consiglio di amministrazione e dal responsabile prodotti e design dell'azienda, registrate sul Modulo 3 depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Acquisto di titoli azionari
Michael Moritz, presidente, tramite un'entità associata, tra il 3 e l'11 marzo 2026 ha acquistato 3.472.845 azioni ordinarie, pari a un valore complessivo di 49.913.138,73 dollari USA.
David Fock, responsabile prodotto e design, in data 9 marzo 2026 ha acquistato 27.000 azioni ordinarie, pari a un valore complessivo di 388.552,14 dollari.
Vendita di titoli azionari
David Sandström, direttore marketing, il 9 marzo 2026 ha ceduto 32.703 azioni, nel quadro di un piano di negoziazione conforme alla Regola 10b5-1 adottato nel 2025.
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