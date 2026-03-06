Klarna Group Plc fa chiarezza sul meccanismo della scadenza del lock-up del 9 marzo

Klarna Group plc (NYSE: KLAR) ha pubblicato oggi il seguente chiarimento per garantire che gli investitori e gli operatori di mercato dispongano di informazioni precise in merito alle modalità di scadenza del lock-up il 9 marzo 2026, alle procedure richieste prima che le azioni pre-IPO possano essere negoziate sul NYSE e alle precedenti opportunità di liquidità già disponibili per gli azionisti. Il presente comunicato contiene solo descrizioni concrete della struttura azionaria della Società e delle procedure applicabili. Non costituisce una guida o una proiezione di alcun tipo in merito ai volumi di negoziazione futuri, al prezzo delle azioni o alle intenzioni di qualsiasi azionista e si riferisce esclusivamente alla situazione alla data del presente comunicato stampa.

