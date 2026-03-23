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Klarna espande la collaborazione con H&M in Romania e in Ungheria

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Klarna , banca digitale globale e fornitore di soluzioni flessibili per il pagamento, e H&M, tra i maggiori rivenditori mondiali nel settore della moda, annunciano l'espansione della loro partnership in Romania e Ungheria, un'iniziativa strategica che consolida la storica collaborazione globale tra le due aziende. Ora Klarna è disponibile come metodo di pagamento per i clienti H&M in entrambi i mercati, per un'esperienza di checkout più omogenea e senza problemi e con opzioni di pagamento diversificate, in base alle varie esigenze degli acquirenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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