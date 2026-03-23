Klarna espande la collaborazione con H&M in Romania e in Ungheria

Klarna , banca digitale globale e fornitore di soluzioni flessibili per il pagamento, e H&M, tra i maggiori rivenditori mondiali nel settore della moda, annunciano l'espansione della loro partnership in Romania e Ungheria, un'iniziativa strategica che consolida la storica collaborazione globale tra le due aziende. Ora Klarna è disponibile come metodo di pagamento per i clienti H&M in entrambi i mercati, per un'esperienza di checkout più omogenea e senza problemi e con opzioni di pagamento diversificate, in base alle varie esigenze degli acquirenti.

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