Klarna ed Elliott rafforzano la collaborazione con una linea di credito da 2 miliardi di dollari a supporto di un'espansione finanziaria negli Stati Uniti del valore di 17 miliardi di dollari

Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, oggi ha raddoppiato il suo accordo esistente di cessione forward flow e dell'intero credito con fondi di investimento gestiti da Elliott Investment Management. L'importo della linea di credito raddoppia a 2 miliardi di dollari e la durata si estende da uno a tre anni, consentendo a Klarna di erogare prestiti nell'ambito del programma US Financing per un valore massimo di 17 miliardi di dollari per il restante periodo di validità del programma.

"Il programma US Financing di Klarna sta crescendo rapidamente perché offre agli americani qualcosa che manca al settore del credito: la facoltà di scegliere davvero, condizioni chiare e nessuna sorpresa. Questa collaborazione getta le basi che ci permettono di soddisfare le richieste dei nostri consumatori americani". — Niclas Neglen, Direttore finanziario, Klarna

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