Klarna Card raggiunge i 5 milioni di clienti attivi

Klarna, la banca digitale e fornitore di pagamenti globale, ha annunciato oggi che la Klarna Card ha raggiunto i 5 milioni di clienti attivi a livello globale, evidenziando una rapida adozione con il passaggio dei consumatori verso nuove forme di pagamento che consentono di mantenere un maggiore controllo sulla gestione finanziaria di ogni giorno.

La carta attinge ai fondi dei clienti per le spese quotidiane, con la possibilità di suddividere il costo di un acquisto specifico, ad esempio un grosso elettrodomestico o un volo, quando è più logico farlo. Il risultato è una carta che offre un vero controllo delle spese senza i vincoli di debito sul lungo termine associati alle tradizionali carte di credito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260319685294/it/

Contatto per i media

press@klarna.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire