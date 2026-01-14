Klarna amplia l'offerta della banca digitale con i pagamenti peer-to-peer

Klarna, banca digitale globale e fornitore di modalità di pagamento flessibili, ha lanciato i pagamenti istantanei peer-to-peer in 13 Paesi europei, segnando così la prossima fase nella sua evoluzione come banca digitale. La nuova funzionalità consente ai clienti di Klarna di inviare denaro a familiari e amici, che si tratti di dividere il conto o regalare contanti direttamente dall'app Klarna: facile come dare contanti a qualcuno, con la protezione di una banca regolamentata.

Questa novità rafforza la relazione di Klarna con il banking di ogni giorno, trasformando l'azienda in un centro per la gestione giornaliera del denaro e delle spese. Giunge a seguito dei conti Klarna Balance e della rapida adozione di Klarna Card, con oltre 4 milioni di registrazioni a soli quattro mesi dal lancio.

