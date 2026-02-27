Kioxia nomina Yoshihiko Kawamura al ruolo di Chief Financial Officer

Kioxia Holdings Corporation (TOKYO:285A), leader mondiale in soluzioni di memoria, ha annunciato oggi la nomina di Yoshihiko Kawamura in qualità di Chief Financial Officer (CFO), con decorrenza dal 1º aprile 2026.

Kawamura contribuirà in Kioxia con la sua vasta esperienza a livello internazionale, ottenuta presso la sede centrale USA di Mitsubishi Corporation, dove ha rivestito il ruolo di Direttore generale del suo ufficio di Chicago, e durante un mandato presso la Banca mondiale. Presso Hitachi, Ltd., ha rivestito posizioni di leadership senior, incluse quelle di Chief Strategy Officer (CSO), Chief Financial Officer (CFO) e Chief Risk Management Officer (CRMO), e ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare le riforme a livello di gestione dell'azienda. Da quando è entrato a far parte di Kioxia nel giugno 2025 nel ruolo di Vicepresidente esecutivo, Kawamura ha lavorato in stretta collaborazione con il team per promuovere l'attività tramite una pianificazione strategica di capitale e finanziaria.

Kota Yamaji

Relazioni pubbliche

Kioxia Holdings Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com





