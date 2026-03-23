Kinaxis riconosciuta come Leader nelle relazioni di Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per la pianificazione della catena di fornitura
Kinaxis ® Inc. (TSX: KXS), una delle principali realtà mondiali nell’orchestrazione della catena di fornitura, oggi ha annunciato di essere stata posizionata come Leader sia nel Gartner ® Magic Quadrant™ 2026 per le soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per i settori a produzione discreta sia nel Gartner ® Magic Quadrant™ 2026 per le soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per i settori dei processi . In entrambi i report, Gartner ha riconosciuto Kinaxis per la sua capacità di eseguire e per la completezza della visione.
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Kinaxis Recognized as a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ Reports for Supply Chain Planning: Discrete Industries
Kinaxis è stata riconosciuta come un Leader nel Gartner ® Magic Quadrant™ per le soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per undici volte consecutive.
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