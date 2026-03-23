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Kinaxis riconosciuta come Leader nelle relazioni di Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per la pianificazione della catena di fornitura

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Kinaxis ® Inc. (TSX: KXS), una delle principali realtà mondiali nell’orchestrazione della catena di fornitura, oggi ha annunciato di essere stata posizionata come Leader sia nel Gartner ® Magic Quadrant™ 2026 per le soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per i settori a produzione discreta sia nel Gartner ® Magic Quadrant™ 2026 per le soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per i settori dei processi . In entrambi i report, Gartner ha riconosciuto Kinaxis per la sua capacità di eseguire e per la completezza della visione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323516296/it/

Kinaxis Recognized as a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ Reports for Supply Chain Planning: Discrete Industries

Kinaxis Recognized as a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ Reports for Supply Chain Planning: Discrete Industries

Kinaxis è stata riconosciuta come un Leader nel Gartner ® Magic Quadrant™ per le soluzioni di pianificazione della catena di fornitura per undici volte consecutive.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media
Matt Tatham | Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
+1 917.446.7227

Relazioni con gli investitori
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
613-907-7613



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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