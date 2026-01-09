Giornale di Brescia
Business Wire

Kinaxis nomina il nuovo CEO, Razat Gaurav

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader globale nel coordinamento delle catene di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Razat Gaurav a Direttore Generale (CEO) a partire dal 12 gennaio 2026, la data ufficiale di inizio del suo incarico, quando entrerà anche a far parte del CdA di Kinaxis.

Razat Gaurav, Kinaxis CEO

“Dopo una meticolosa ricerca, il Consiglio di amministrazione ha scelto Razat per guidare l'azienda come CEO”, ha dichiarato Bob Courteau, CEO temporaneo e Presidente del CdA di Kinaxis.

  3. Ricarica la pagina se necessario