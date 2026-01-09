Kinaxis nomina il nuovo CEO, Razat Gaurav

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader globale nel coordinamento delle catene di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Razat Gaurav a Direttore Generale (CEO) a partire dal 12 gennaio 2026, la data ufficiale di inizio del suo incarico, quando entrerà anche a far parte del CdA di Kinaxis.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108357639/it/

Razat Gaurav, Kinaxis CEO

“Dopo una meticolosa ricerca, il Consiglio di amministrazione ha scelto Razat per guidare l'azienda come CEO”, ha dichiarato Bob Courteau, CEO temporaneo e Presidente del CdA di Kinaxis.

