Kinaxis Inc. ospiterà la teleconferenza sui risultati finanziari del quarto trimestre 2025 il 5 marzo 2026

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondiale nell'orchestrazione della catena di fornitura, oggi ha annunciato di aver programmato una teleconferenza per presentare i risultati finanziari del quarto trimestre e della fine dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2025. La teleconferenza verrà ospitata giovedì 5 marzo alle 8:30 (ora della costa orientale) da Razat Gaurav, CEO, e da Blaine Fitzgerald, direttore finanziario. Alla teleconferenza seguirà una sessione di domande e risposte. La Società comunicherà i risultati finanziari del quarto trimestre dopo la chiusura dei mercati di mercoledì 4 marzo 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media
Vanessa Cohen | Kinaxis
vcohen@kinaxis.com
647-822-8540

Relazioni con gli investitori
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
613-907-7613



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

