Kinaxis Inc. organizzerà la conference call sui risultati finanziari del primo trimestre del 2026 il 7 maggio 2026

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader globale nell'ambito dell'orchestrazione della supply chain, ha annunciato oggi di aver programmato la sua conference call per discutere dei risultati finanziari del suo primo trimestre, conclusosi il 31 marzo 2026. La call verrà condotta giovedì 7 maggio alle 8:30 Eastern Time da Razat Gaurav, CEO, e da Blaine Fitzgerald, CEO, e verrà seguita da una sessione di domande e risposte. L'Azienda comunicherà i suoi risultati finanziari per il primo trimestre dopo la chiusura dei mercati mercoledì 6 maggio 2026.

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