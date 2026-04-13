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Kinaxis Inc. organizzerà la conference call sui risultati finanziari del primo trimestre del 2026 il 7 maggio 2026

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Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader globale nell'ambito dell'orchestrazione della supply chain, ha annunciato oggi di aver programmato la sua conference call per discutere dei risultati finanziari del suo primo trimestre, conclusosi il 31 marzo 2026. La call verrà condotta giovedì 7 maggio alle 8:30 Eastern Time da Razat Gaurav, CEO, e da Blaine Fitzgerald, CEO, e verrà seguita da una sessione di domande e risposte. L'Azienda comunicherà i suoi risultati finanziari per il primo trimestre dopo la chiusura dei mercati mercoledì 6 maggio 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media
Matt Tatham | Kinaxis
mtatham@kinaxis.com
917-446-7227

Relazioni con gli investitori
Rick Wadsworth | Kinaxis
rwadsworth@kinaxis.com
613-907-7613



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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