Kinaxis annuncia una modifica per portare al massimo l'entità dell'offerta pubblica di acquisto nel corso normale delle attività

Kinaxis® Inc. (“ Kinaxis ” o la “ Società ”) (TSX: KXS) oggi annuncia che, in linea con la sua intenzione precedentemente annunciata di aumentare al massimo l'entità della sua offerta pubblica di acquisto nel corso normale delle attività (la “ NCIB ”), ha ricevuto l'approvazione dal Toronto Stock Exchange (il “ TSX ”) di modificare (la “ Modifica ”) l'NCIB, a partire dall'11 marzo 2026 (la “ Data di entrata in vigore ”), per portare al massimo il numero di azioni ordinarie (le “ Azioni ”) che possono essere riacquistate da 1.403.042, ossia il 5% delle Azioni emesse e in circolazione al 31 ottobre 2025, a 2.799.843, ossia il 10% del “flottante” della Società al 31 ottobre 2025, la quantità massima consentita secondo il regolamento della TSX.

