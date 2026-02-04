Giornale di Brescia
Kinaxis annuncia l'intenzione di ottimizzare le dimensioni del programma di riacquisto di azioni proprie

Kinaxis® Inc. (" Kinaxis " o la " Società ") (TSX: KXS) ha annunciato oggi l'intenzione di modificare il proprio attuale programma di riacquisto di azioni proprie (l'" NCIB ") per aumentare il numero di azioni ordinarie (le " Azioni ") che possono essere riacquistate da 1.403.042, cifra che rappresenta il 5% delle azioni emesse e in circolazione della Società al 31 ottobre 2025, a circa 2.799.843, ovvero il 10% del "flottante pubblico" della Società al 31 ottobre 2025, il massimo consentito dalle norme della Borsa di Toronto (la " TSX ").

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

