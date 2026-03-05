Kinaxis annuncia il ritiro del direttore finanziario

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader globale nell'orchestrazione della catena di approvvigionamento, ha annunciato oggi che Blaine Fitzgerald, Direttore finanziario (CFO), ha comunicato la sua intenzione di dimettersi dal suo ruolo per perseguire una nuova opportunità professionale con un'azienda privata esterna al settore del software per la catena di approvvigionamento. La ricerca di un nuovo CFO inizierà con effetto immediato. Fitzgerald rimarrà in azienda nel suo incarico di CFO fino all'8 maggio, dopo la teleconferenza sui risultati finanziari dell'azienda del primo trimestre 2026, per garantire una facile transizione.

“Siamo grati alla leadership e ai contributi di Blaine negli ultimi sei anni", ha dichiarato Gaurav.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260304775337/it/

Relazioni con i media

Vanessa Cohen | Kinaxis

vcohen@kinaxis.com

647-822-8540

Relazioni con gli investitori

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire