Kiabi sceglie Navan per centralizzare il programma globale di viaggi

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi e spese business basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato di essere stata selezionata da Kiabi , il rivenditore francese di abbigliamento multinazionale, consoliderà la sua piattaforma globale di viaggi in un'unica piattaforma.

Fashion retailer targets high employee adoption and efficiency with AI-powered travel platform

Per supportare la sua forza lavoro di quasi 10.000 “Kiaber”, il rivenditore ha richiesto una soluzione in grado di fornire una piattaforma di viaggio facile da usare. Navan è stata selezionata grazie alla sua interfaccia intuitiva basata sull'AI e alla sua capacità di integrarsi con le politiche di viaggio di Kiabi direttamente nell'app.

“La gestione dei viaggi stava diventando un onere amministrativo che rallentava i nostri team”, ha dichiarato Denise Maurice, Indirect Procurement Director presso Kiabi.

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