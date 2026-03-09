Ki Reply e Data Reply supportano l’innovazione AI di Siemens Healthineers con la piattaforma “Cerebra”

Ki Reply e Data Reply , società del Gruppo Reply specializzate rispettivamente nello sviluppo software AI-powered e in soluzioni data-driven, hanno collaborato con il dipartimento “CRM Excellence” di Siemens Healthineers per sviluppare “ Cerebra ”, una piattaforma di knowledge management progettata per trasformare dati e contenuti complessi in insight operativi a supporto dei team Marketing e Sales. Il progetto ha dimostrato fin da subito il proprio valore, evolvendo in una vera e propria Agent Factory , che oggi standardizza, semplifica e accelera la messa in produzione di nuovi AI agent.

Per ridurre il carico di attività manuali e velocizzare i processi di ricerca e analisi a supporto di marketing e vendite, Siemens Healthineers utilizza oggi “Cerebra” come AI-powered knowledge platform: una soluzione che, grazie ad agenti AI specializzati, integra e consolida dati e contenuti provenienti da fonti interne ed esterne, trasformandoli in indicazioni contestualizzate subito disponibili agli utenti.

Il team CRM può così accedere facilmente agli insight tramite un’applicazione web intuitiva, che rende l’esperienza immediata e ne favorisce la rapida adozione nel lavoro quotidiano. La presenza di una knowledge base centralizzata accelera inoltre l’onboarding, permettendo ai nuovi dipendenti di diventare operativi in tempi più brevi grazie a un accesso diretto a informazioni affidabili, procedure e best practice condivise.

Oltre ai benefici immediati, “Cerebra” segna l’avvio di un percorso di evoluzione dell’AI più ampio e strutturato. La piattaforma offre un’infrastruttura scalabile a supporto delle iniziative future, consentendo a Siemens Healthineers di potenziare gli agenti esistenti e introdurne di nuovi in modo rapido ed efficiente, con un approccio sostenibile anche dal punto di vista economico.

“Con ‘Cerebra’ stiamo combinando in modo intelligente conoscenza, dati e AI per creare nuove leve di efficienza a supporto del nostro team CRM, ottenendo performance più elevate con meno effort”, ha dichiarato Egemen Adamcil, Product Owner CRM AI Eco-System di Siemens Healthineers. “Oggi i nostri team possono prendere decisioni più solide e in tempi più rapidi. Guardando avanti, saremo anche in grado di sviluppare nuove applicazioni di AI in modo sicuro, veloce e su scala. La piattaforma è al tempo stesso un abilitatore strategico e uno strumento essenziale per le attività di ogni giorno.”

Ki Reply è un provider specializzato nello sviluppo software AI-driven e supporta le aziende nel rendere la software development più efficiente e performante grazie a AI e Machine Learning. Oltre allo sviluppo tradizionale, gli esperti di Ki Reply utilizzano anche piattaforme low-code per implementare e ottimizzare più rapidamente i business use case. I clienti beneficiano di risparmi di tempo nelle attività di test, di un time-to-market ridotto e di software di alta qualità. www.reply.com/ki-reply/en

Data Reply è la società del gruppo Reply che offre servizi di eccellenza per Big Data e Artificial Intelligence. Operando sulla gran parte delle Industry e delle funzioni aziendali, supportiamo professionisti di livello esecutivo e Chief Officers per trarre valore dai dati. Costruiamo Data Platform, definiamo e implementiamo modelli di ML e AI in modo efficiente, replicabile e scalabile, attraverso persone con alte competenze in Big Data Engineering, Data Science e Intelligent Process Automation. Sempre attivi sulle innovazioni, stiamo applicando algoritmi Quantistici a supporto dell’ottimizzazione di processi con alte necessità computazionali. https://www.reply.com/data-reply/it

