Khazna premiata con la Uptime Institute Tier III Certification of Design Documents (TCDD) per Ajman, la struttura negli EAU più grande nel portafoglio della Società

Uptime Institute, l'autorità globale per le infrastrutture digitali, oggi ha annunciato che Khazna Data Centers, un leader globale nell'infrastruttura digitale hyperscale, ha ottenuto il riconoscimento Uptime Institute Tier III Certification of Design Documents (TCDD) per il suo ultimo centro dati da 100 MW ottimizzato dall'AI, QAJ01, che sarà il primo centro dati AI certificato con raffreddamento liquido nel Medio Oriente e in Nord Africa.

La struttura più grande nel portafoglio di Khazna, questo complesso all'avanguardia è dotato di 20 sale dati, ognuna delle quali fornisce 5 MW di capacità IT, realizzate appositamente per soddisfare la domanda di carichi di lavoro di intelligenza artificiale (AI) di nuova generazione.

