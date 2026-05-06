Kerecis promuove la conversazione in tema di pelle di pesce alla conferenza europea sulle ferite - EWMA-DEWU 2026

Kerecis, l'azienda pioniera nell'utilizzo della pelle di pesce intatta ottenuta in modo sostenibile nella terapia cellulare e nella rigenerazione dei tessuti, avrà un importante ruolo scientifico e pedagogico alla EWMA‑DEWU 2026 Conference, che si svolgerà il 6-8 maggio al Messe & Congress Centrum Bremen a Brema, Germania.

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Quest'anno, l'incontro della European Wound Management Association (EWMA) si terrà insieme al Deutscher Wundkongress (DEWU), unendo due importanti congressi sul tema della gestione delle ferite in un'unico forum per lo scambio scientifico, la formazione e la discussione clinica.

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