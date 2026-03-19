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Keenfolks lancia KEENFOLKS X_

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Il tradizionale modello di società di partecipazione che ha definito il marketing globale per decenni si trova ad affrontare pressioni crescenti mentre i mercati di capitale, l'attività di consolidamento e le richieste dei clienti evidenziano la necessità di una cambiamento strutturale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260319274683/it/

Miguel Machado, CEO and Co-Founder, Keenfolks

Miguel Machado, CEO and Co-Founder, Keenfolks

Il settore del marketing è alla ricerca di un nuovo modello. La domanda non è più se le agenzie debbano cambiare, ma quali sono state create sin dall'inizio per affrontare questa evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Maria Bengtsson
maria@united-partners.com
+34 711 016 382



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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