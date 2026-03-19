Keenfolks lancia KEENFOLKS X_
Il tradizionale modello di società di partecipazione che ha definito il marketing globale per decenni si trova ad affrontare pressioni crescenti mentre i mercati di capitale, l'attività di consolidamento e le richieste dei clienti evidenziano la necessità di una cambiamento strutturale.
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Miguel Machado, CEO and Co-Founder, Keenfolks
Il settore del marketing è alla ricerca di un nuovo modello. La domanda non è più se le agenzie debbano cambiare, ma quali sono state create sin dall'inizio per affrontare questa evoluzione.
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