Kashiv BioSciences sarà presente alla 44ª conferenza annuale sulla sanità di J.P. Morgan

Kashiv BioSciences, LLC ("Kashiv"), un'azienda biofarmaceutica integrata verticalmente, ha annunciato oggi che Sandeep Athalye, Global Chief Executive Officer, e Paras Vasanani, Direttore per il Business Development, presenteranno la 44ª conferenza annuale sulla sanità di J.P. Morgan a San Francisco, in California, mercoledì 14 gennaio 2026, alle 11:00 PST.

Presentazione della 44 ª conferenza annuale sulla sanità di J.P. Morgan – Kashiv BioSciences

Data: mercoledì, 14 gennaio 2026

Ora: 11:00 - 11:25 PST

Luogo : Golden Gate Conference Room – The Westin St. Francis Hotel, San Francisco, California

Informazioni su Kashiv BioSciences:

Kashiv BioSciences, LLC è un'azienda biofarmaceutica integrata verticalmente con diverse attività commerciali e cliniche avanzate e che si situa tra le poche aziende con sede negli USA a produrre diversi biosimilari e ricevere autorizzazioni di marketing per gli stessi. Kashiv BioSciences, LLC negli USA, e le sue filiali in India (congiuntamente, "Kashiv BioSciences") collaborano con una solida infrastruttura e team altamente specializzati in grado di fornire capacità globali di R&S, cliniche, di produzione, normative e di proprietà intellettuale. Riteniamo che i nostri dipendenti, partner e il nostro scopo condiviso alimentino il nostro lavoro per lo sviluppo delle cure ai pazienti e l'accesso a medicinali importanti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kashivbiosciences.com e seguirci su LinkedIn .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260105530144/it/

Per ulteriori informazioni o richieste, contattare:

Paras Vasanani

Direttore – Business Development

paras.vasanani@kashivbio.com

Heena Dhedhi

Direttrice – Corporate Communications

heena.dhedhi@kashivbio.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire