Kairos Pharma, Ltd. annuncia la sigla di un memorandum d'intesa per l'acquisizione di due asset clinici oncologici strategici da Celyn Therapeutics
Kairos Pharma, Ltd. (NYSE American: KAPA), società biofarmaceutica in fase clinica specializzata nelle terapie oncologiche innovative, oggi ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa per l'acquisizione di asset strategici da Celyn Therapeutics, Inc., azienda biotech privata supportata da OrbiMed e da Torrey Pines Investment. In base ai termini della proposta di accordo, Kairos Pharma acquisirà i diritti internazionali relativi a due asset oncologici in fase clinica estremamente differenziati, diretti al carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC): CL-273, inibitore pan-EGFR in fase pre-IND, reversibile e di tipo wild-type-sparing, e CL-741, inibitore della chinasi c-MET di tipo IIb pronto per la fase 1 e somministrabile per via orale.
