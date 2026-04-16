Juvisé Pharmaceuticals ufficializza le nomine di Frédéric Mascha a presidente esecutivo e a presidente del comitato di sorveglianza e di Renaud Sermondade a nuovo CEO del gruppo

In occasione del consiglio di amministrazione del 15 aprile 2026, Juvisé Pharmaceuticals ha formalmente accettato le dimissioni di Frédéric Mascha dall'incarico di CEO del gruppo farmaceutico e ha deliberato la sua nomina a presidente esecutivo e presidente del comitato di sorveglianza. Il CdA ha scelto Renaud Sermondade come nuovo CEO del gruppo a decorrere dal 1 luglio 2026.

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From left to right: Frédéric Mascha and Renaud Sermondade

Frédéric, fondatore di Juvisé Pharmaceuticals nel 2008 e tuttora detentore della quota di maggioranza, ha diretto il gruppo sin dagli esordi.

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Antoine Guillot, direttore finanziario

Antoine.guillot@juvise.com

https://juvisepharmaceuticals.com/





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