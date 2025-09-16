Jumpmind annuncia un investimento strategico da parte di Lone View Capital

Jumpmind, un fornitore leader di soluzioni tecnologiche innovative per la vendita al dettaglio, oggi ha annunciato che Lone View Capital (“Lone View”), società di private equity per aziende in fase di crescita incentrata su investimenti tecnologici e di software, ha fatto un investimento strategico, acquistando una quota di maggioranza nella società.

Fondata nel 2008, Jumpmind è stata recentemente riconosciuta come Leader nella Forrester Wave™ per le Point of Service Solutions (Q4 2024). Il prodotto di punta dell'azienda, Jumpmind Commerce, è una piattaforma di servizi nel punto vendita cloud-native, basata su microservizi, che consente ai rivenditori di unificare le esperienze digitali e nei punti vendita, semplificare la fase di pagamento e offrire interazioni più personalizzate con i clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915234402/it/

