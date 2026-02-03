Giornale di Brescia
JTB Group presenta la sua visione a lungo termine “OPEN FRONTIER 2035”

JTB Group ha presentato “OPEN FRONTIER 2035”, la sua visione a lungo termine per il prossimo decennio. La visione posiziona JTB come un'azienda pionieristica (all'avanguardia) che riunisce persone, luoghi, attività e possibilità per creare connessioni e creare nuovo valore per la società. Inaugurando una nuova era di Designing Human Moments, sfrutteremo le nostre competenze e conoscenze per connettere, creare e contribuire al mondo, arricchendo le vite delle persone con entusiasmo e soddisfazione.

JTB Group's Desired Vision for 2035

La nostra fonte di valore è il potere di creare connessioni

JTB Group ha messo il principio “Intelligence that Creates Connections” al centro del suo vantaggio competitivo.

