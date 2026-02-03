JTB Group presenta la sua visione a lungo termine “OPEN FRONTIER 2035”

JTB Group ha presentato “OPEN FRONTIER 2035”, la sua visione a lungo termine per il prossimo decennio. La visione posiziona JTB come un'azienda pionieristica (all'avanguardia) che riunisce persone, luoghi, attività e possibilità per creare connessioni e creare nuovo valore per la società. Inaugurando una nuova era di Designing Human Moments, sfrutteremo le nostre competenze e conoscenze per connettere, creare e contribuire al mondo, arricchendo le vite delle persone con entusiasmo e soddisfazione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260203666314/it/

JTB Group's Desired Vision for 2035

La nostra fonte di valore è il potere di creare connessioni

JTB Group ha messo il principio “Intelligence that Creates Connections” al centro del suo vantaggio competitivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260203666314/it/

Contatto per informazioni per la stampa:

JTB Corp. - Team per le pubbliche relazioni

E-mail: jtb0074_all@jtb.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire