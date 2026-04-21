JPMorganChase espande in tutta Europa la sua Security and Resiliency Initiative

JPMorganChase oggi ha annunciato l'espansione in tutta Europa della sua Security and Resiliency Initiative (SRI) della durata di 10 anni e del valore di 1,5 trilioni di dollari USA, finalizzata a promuovere, finanziare e finanziare settori vitali per la sicurezza economica. Sfruttando la spinta propulsiva dell'iniziativa negli Stati Uniti e l'intenzione, precedentemente annunciata , di espandersi nel Regno Unito, la notiza sottolinea l'impegno di JPMorganChase per il rafforzamento delle supply chain e il supporto dei settori essenziali per l'innovazione e la crescita.

"La sicurezza economica e nazionale dei paesi dipende da supply chain solide, resilienti e affidabili, e da robuste industrie essenziali", ha dichiarato Jamie Dimon, presidente e CEO di JPMorganChase. "Troppo a lungo Stati Uniti ed Europa si sono affidati a fonti imprevedibili per risorse come i minerali critici, essenziali per la sicurezza e la prosperità collettiva. In questo momento affrontare insieme queste sfide risponde a interessi comuni, perché la nostra sicurezza, la nostra libertà e la nostra crescita economica dipendono da questo".

Dato che opera in diversi paesi europei chiave da oltre un secolo, JPMorganChase vanta un impegno di lunga data nel Regno Unito e nell'Europa continentale. A supporto dell'espansione europea, l'azienda attualmente investe in talenti per facilitare l'attivazione di SRI nei cinque settori verticali principali, tra cui supply chain e manifatture avanzate, comparto militare e aerospaziale, indipendenza energetica e resilienza, tecnologie di frontiera e strategiche, oltre alle attività farmaceutiche e dell'healthtech.

Per rispondere al crescente interesse dei clienti, e in stretta collaborazione con Jay Horine, responsabile di SRI presso Global Banking, i nostri CEO per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA) Conor Hillery e Matthieu Wiltz si occuperanno di leadership, supervisione e accountability di SRI nella regione, insieme a Chuka Umunna e Daniel Rudnicki Schlumberger, professionisti esperti del mondo bancario che coinvolgeranno le organizzazioni del settore pubblico e privato per promuovere le iniziative SRI rispettivamente nel Regno Unito e nell'Europa continentale.

JPMorganChase ha annunciato anche la previsione dell'ingresso dell'ammiraglio Sir Tony Radakin, ex responsabile della difesa britannica, nel SRI External Advisory Council . Radakin opererà a fianco di oltre una decina di importanti leader del settore pubblico e privato, che contribuiranno a definire la strategia a lungo termine dell'iniziativa. Questa nomina è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

"L'esperienza collettiva del nostro External Advisory Council rappresenta un vero e proprio moltiplicatore di forze per SRI e contribuirà a supportare il nostro finanziamento strategico di settori critici, per generare un impatto significativo in un contesto globale sempre più complesso", ha affermato Dimon. "Lavorando insieme, agiamo con urgenza per supportare clienti, partner e le nazioni in cui siamo presenti".

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa SRI visitare la pagina jpmorgan.com/sri .

Informazioni su JPMorganChase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), leader di servizi finanziari, ha sede negli Stati Uniti d'America ("USA") e opera a livello internazionale. Alla data del 31 marzo 2026, JPMorganChase gestiva asset per 4,9 trilioni di dollari e disponeva di un capitale proprio pari a 364 miliardi di dollari. L'azienda è un leader nei settori di investment banking, servizi finanziari per consumatori e piccole imprese, commercial banking, elaborazione di transazioni finanziarie e gestione di asset. Con i marchi J.P. Morgan e Chase, l'azienda si rivolge a milioni di clienti negli USA e a numerosi dei più importanti clienti aziendali, istituzionali e governativi a livello globale. Ulteriori informazioni su JPMorgan Chase & Co. sono disponibili all'indirizzo www.jpmorganchase.com .

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Alexis Copson

JPMorganChase

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