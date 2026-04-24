JBL: diamo vita alle voci da 80 anni

JBL, l'iconico brand di altoparlanti di HARMAN, celebra il suo 80esimo anniversario, segnando otto decenni di musica che emoziona intere generazioni.

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JBL Brand Ambassador Benson Boone reflects the brand’s continued commitment to the artists shaping today’s music and culture while honoring 80 years of audio innovation.

Una tradizione di eccellenza

Fin dalla sua fondazione per mano dell'ingegnere visionario James B. Lansing nel 1946, JBL definisce lo standard nell'ambito dell'innovazione audio. Dagli studi di registrazione professionali e dall'intrattenimento a casa all'alimentazione di momenti culturali storici come Woodstock e Tomorrowland, JBL è sempre stata impegnata a offrire un suono autentico e senza filtri.

Oggi, l'influenza di JBL è senza pari. È leader mondiale nel settore dell'audio personale, con centinaia di milioni di persone che ascoltano la musica che amano tramite gli altoparlanti portatili e le cuffie JBL. E JBL Professional continua ad alimentare oltre il 40% delle sale cinematografiche del mondo, equipaggiando anche stadi, studi di registrazione, locali musicali e molto altro, garantendo un suono di alta qualità che sia accessibile agli ascoltatori ovunque, anche in auto.

“Da 80 anni, la tradizione tecnologica di JBL è il punto di riferimento per l'audio ad alta fedeltà e quello standard vive in ogni prodotto JBL fabbricato oggi. Mentre celebriamo questo traguardo, JBL rimane impegnata a promuovere questo standard nelle tecnologie che alimenteranno la prossima generazione del suono e della cultura”, ha dichiarato Dave Rogers, Presidente, HARMAN Lifestyle Division.

Otto decenni di innovazione

Da oltre otto decenni, gli ingegneri di JBL sono pionieri di tecnologie che hanno trasformato il modo in cui il suono viene creato e vissuto, da modelli innovativi di altoparlanti a soluzioni audio smart pluripremiate per l'audio professionale, di lusso, portatile e per l'auto. Questa costante ricerca dell'eccellenza ha valso a JBL alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti, tra cui gli Oscar per i risultati ottenuti nell'ingegneria del suono e un Grammy Award per la sua “continua eccellenza e innovazione nel settore dell'audio e dei monitor per concerti, studi di registrazione, cinema e trasmissioni televisive, volta a garantire standard rigorosi per un'esperienza sonora della massima precisione”.

Guardando al futuro, JBL sta creando il futuro del suono con investimenti in tecnologie rivoluzionarie come audio spaziale, soundscape adattivi ed esperienze di ascolto immersive che integrano perfettamente l'audio nella vita di tutti i giorni. Anche la sostenibilità è una frontiera critica per JBL, in quanto guida la progettazione e la produzione dei prodotti verso un futuro più responsabile per l'innovazione nel campo del suono.

Amplificare il futuro

L'impegno di JBL nell'innovazione va oltre i prodotti innovativi. Attraverso iniziative basate sulla comunità come la JBL Music Academy, il JBL Campus Program e collaborazioni con organizzazioni come Girls Make Beats, JBL sta riunendo artisti emergenti e l'industria più ampia per abbattere gli ostacoli e amplificare le diverse voci che definiranno il futuro dell'audio.

“L'autenticità nella musica è tutto. JBL si è sempre dedicata e si dedicherà sempre a garantire che le voci degli artisti vengano ascoltate, e che il pubblico viva la loro visione senza filtri, in viaggio, a casa o a un evento live. JBL unisce il mondo grazie alla forza del suono”. – Martin Garrix, Ambasciatore globale di JBL.

Punti salienti dell'anniversario

JBL festeggerà il suo 80esimo anniversario con una serie di iniziative globali, tra cui la JBL Playback Gallery — che illustra otto decenni di prodotti JBL iconici, con commenti di esperti e dimostrazioni tecniche. Il tour visiterà città-simbolo tra cui Amsterdam, Los Angeles, Monaco, New York, Tokyo e Vienna per tutto il 2026.

Altri progetti comprendono una speciale rivista digitale disponibile per un periodo limitato qui, e una speciale presentazione per tutta la stagione di Audio Talks , la serie di podcast di HARMAN. Questo podcast comprende conversazioni con ingegneri, designer e musicisti che hanno influenzato il suono di JBL. Le celebrazioni sono presenti anche grazie a un video commemorativo per l'anniversario.

Con 80 anni di eccellenza nell'audio alle spalle e una visione audace per il futuro, JBL mantiene l'impegno di alimentare voci che emozionano e ispirano le persone di tutto il mondo.

Per saperne di più sull'80 o anniversario di JBL, fare clic qui: https://www.jbl.com/our-story.html

Informazioni su JBL

Da 80 anni, JBL crea i momenti più memorabili della vita all'incrocio tra musica, lifestyle, gaming e sport. JBL migliora le esperienze di ascolto con una qualità superiore dell'audio e design di prodotti che incoraggiano l'individualità e l'espressione della propria personalità. Con credenziali professionali senza pari e innovazione leader nel settore, JBL è un pioniere nell'industria del suono grazie al talento e alla passione dei suoi ingegneri in tutto il mondo. JBL Pro Sound è la massima espressione della tecnologia che porta avanti la cultura attraverso grandi eventi di cultura pop e collaborazioni con i massimi talenti mondiali nei settori della musica, dello sport e degli esport.

Informazioni su HARMAN

HARMAN è un leader globale nella tecnologia audio e automotive per il lifestyle. Creiamo esperienze intelligenti che arricchiscono la vita delle persone in viaggio, a casa, sul palco e in qualsiasi altro luogo. I nostri pregiati brand audio, come JBL ®, Harman Kardon ®, AKG ®, Bowers & Wilkins ®, Denon ®, e Marantz ® , portano un suono di qualità eccellente a consumatori e professionisti dell'audio/video in tutto il mondo. Sono oltre 50 i milioni di veicoli in tutto il mondo che utilizzano le tecnologie HARMAN per esperienze di viaggio più sicure, intelligenti e intuitive. HARMAN è una sussidiaria interamente controllata da Samsung Electronics Co., Ltd. con cui collaborano circa 26.000 persone in tutto il mondo.

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HARMAN Lifestyle Communications

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