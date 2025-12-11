Giornale di Brescia
ITC Infotech vince il PTC Partner Network Award for FY25 nella categoria PLM

ITC Infotech, azienda globale leader nel settore dei servizi e delle soluzioni tecnologiche, è stata premiata con il PTC Partner Network Award for FY25 nella categoria Product Lifecycle Management (PLM) . Questo prestigioso riconoscimento, conferito a un solo partner in tutto il mondo, celebra l'eccellenza nella distribuzione di software PLM aziendale, che permette ai team globali e di varie funzioni di gestire efficacemente dati di prodotti e fornire un sistema affidabile per l'informazione sui prodotti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Seema Kalgutkar, Relazioni con i media
Seema.Kalgutkar@itcinfotech.com

Contatto per i media
Greg Payne
gpayne@ptc.com



