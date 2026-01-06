Giornale di Brescia
IRISTIA presenta la prima piattaforma di strutturazione di e-mail pronta per l'intelligenza artificiale al CES 2026

SEANAT oggi annuncia la presentazione pubblica di IRISTIA , la prima piattaforma progettata per trasformare gli archivi aziendali di e-mail in memoria aziendale strutturata, conforme e pronta per l'IA . Presentata al CES 2026 (Eureka Park – French Tech Pavilion) , IRISTIA introduce una nuova categoria nella gestione dell'informazione aziendale: Email Knowledge Structuring (Strutturazione delle informazioni contenute nelle e-mail).

Nonostante 30 anni di trasformazione digitale, le conoscenze aziendali più importanti al mondo si trovano ancora racchiuse in caselle di posta elettronica isolate . Le e-mail contengono decisioni, istruzioni, allegati, metadati e prove, che tuttavia rimangono in archivi non strutturati, in formato frammentario (MIME) non interpretabile correttamente con i moderni strumenti DMS, M365 e cloud.

IRISTIA cambia tutto questo.

Basata sull'architettura MRAS (MIME-Reversible Archiving Solution) , protetta da una domanda di brevetto internazionale PCT (WO 2025/257581), IRISTIA ricostruisce la struttura interna di e-mail e allegati, ripristinando contesti, flussi, rapporti e metadati. Il risultato è uno strato di dati pulito, ricercabile, pronto per la governance che si collega direttamente nei sistemi informatici aziendali e nei motori IA.

“Le aziende vogliono implementare l'IA, ma le loro conoscenze sono intrappolate nelle mail”, ha dichiarato Bernard Dauvergne , co-fondatore di SEANAT. “IRISTIA dà alle e-mail una seconda vita duratura: strutturata, condivisibile ed infine utilizzabile su scala aziendale.

IRISTIA offre tre vantaggi strategici:

  • Memoria aziendale: trasforma le e-mail giornaliere in conoscenze aziendali a lungo termine
  • Governance e Conformità: ripristina l'integrità dei metadati, i rapporti e la revisionabilità
  • Abilitazione all'IA: crea un set di dati strutturato e scalabile, pronto per i sistemi aziendali LLM e RAG

La piattaforma è già stata convalidata su un set di dati di prova costituito da 300.000 e-mail e 200.000 allegati, raccolti a partire dal 2005, dimostrando la qualità della ricostruzione e la ricerca basata sull'IA in varie caselle di posta elettronica aziendale.

IRISTIA è pertinente per le aziende, le industrie regolamentate, i fornitori di cloud, le piattaforme di e-mail e le organizzazioni che cercano di creare capacità interne di intelligenza artificiale senza compromettere la sovranità o la conformità GDPR .

Con la sua prima comparsa pubblica al CES, SEANAT sta attualmente esplorando collaborazioni strategiche e opportunità di integrazione con fornitori di cloud, piattaforme di e-mail, fornitori di ECM/DMS, aziende di cybersicurezza , e team di sviluppo aziendale .

IRISTIA verrà presentata al CES 2026 — Eureka Park, French Tech Pavilion.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web dell'azienda:
www.seanat.com
www.iristia.ai

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Bernard DAUVERGNE
info@seanat.com
Tel. +33 672462595



