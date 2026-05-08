iQmetrix presenterà il sistema operativo di commercio intelligente e l'innovazione Catalyst in occasione di DTW Ignite 2026

iQmetrix, il sistema operativo per il commercio intelligente per le telecomunicazioni, ha annunciato oggi che esporrà, presenterà e concorrerà come sponsor bronzo all'edizione di DTW Ignite 2026 che si terrà a Copenaghen dal 23 al 25 giugno. L'azienda offrirà una dimostrazione dal vivo di prodotti a The Loft, presenterà il proprio progetto Catalyst ODA PRISM assieme a un'associazione di operatori globali e partner tecnologici e sarà presente allo stand 317 per tutta la durata dell'evento.
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Il lancio segna un traguardo importante per la strategia di crescita globale di iQmetrix e rafforza la sua partnership con TM Forum, sulla scia del suo recente riconoscimento in qualità di partner dell'ODA Component Directory .
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