iQmetrix presenterà il sistema operativo di commercio intelligente e l'innovazione Catalyst in occasione di DTW Ignite 2026

iQmetrix, il sistema operativo per il commercio intelligente per le telecomunicazioni, ha annunciato oggi che esporrà, presenterà e concorrerà come sponsor bronzo all'edizione di DTW Ignite 2026 che si terrà a Copenaghen dal 23 al 25 giugno. L'azienda offrirà una dimostrazione dal vivo di prodotti a The Loft, presenterà il proprio progetto Catalyst ODA PRISM assieme a un'associazione di operatori globali e partner tecnologici e sarà presente allo stand 317 per tutta la durata dell'evento.