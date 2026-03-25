iQmetrix entra a far parte del TM Forum come ODA Component Directory Partner, offrendo agli operatori di telecomunicazioni un percorso più rapido e semplice verso il commercio moderno

iQmetrix, il fornitore globale di soluzioni per il commercio interconnesso realizzate su misura per il commercio al dettaglio delle telecomunicazioni, oggi ha annunciato di essere entrata a far parte del TM Forum e di essersi guadagnata il riconoscimento come Open Digital Architecture (ODA) Component Directory Partner. Il traguardo conferma che iQmetrix si allinea con la visione ODA e che la sua piattaforma è realizzata attorno alle API aperte standardizzate, ai componenti modulari cloud-native e all'architettura interoperabile allineata con il modo in cui i principali operatori stanno costruendo il loro futuro digitale.

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iQmetrix partners with TM Forum’s ODA Component Directory to accelerate open, future‑ready telecom transformation

Il riconoscimento giunge in un momento in cui i fornitori di servizi di comunicazione (CSP, communications service providers) accelerano l'adozione dell'intelligenza artificiale e si allontanano dagli ambienti tradizionali incentrati sull'integrazione.

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