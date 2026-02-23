Giornale di Brescia
IQM, un leader globale per il calcolo quantistico, diventerà la prima azienda quantistica europea quotata in borsa attraverso una fusione con Real Asset Acquisition Corp.

IQM Finland Oy , un leader globale nei computer quantistici superconduttori full-stack (“IQM”, “IQM Quantum Computers” o la “Società”), e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), società di acquisizione a scopo speciale (“RAAQ”), oggi hanno annunciato la firma di un accordo definitivo di aggregazione aziendale, che renderà IQM una società quotata in borsa e porterà alla quotazione delle American Depositary Shares su una delle due borse principali degli Stati Uniti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260223622778/it/

IQM Quantum Computers is going public

