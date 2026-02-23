IQM, un leader globale per il calcolo quantistico, diventerà la prima azienda quantistica europea quotata in borsa attraverso una fusione con Real Asset Acquisition Corp.

IQM Finland Oy , un leader globale nei computer quantistici superconduttori full-stack (“IQM”, “IQM Quantum Computers” o la “Società”), e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), società di acquisizione a scopo speciale (“RAAQ”), oggi hanno annunciato la firma di un accordo definitivo di aggregazione aziendale, che renderà IQM una società quotata in borsa e porterà alla quotazione delle American Depositary Shares su una delle due borse principali degli Stati Uniti.

IQM Quantum Computers is going public

