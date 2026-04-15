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IQM porta avanti la calibrazione agentica basata sull'intelligenza artificiale, portando il calcolo quantistico alle aziende con NVIDIA Ising

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Nella Giornata mondiale dei quanti, IQM Quantum Computers oggi ha annunciato la calibrazione agentica basata sull'IA, un approccio automatizzato alla calibrazione dei sistemi quantistici con NVIDIA Ising.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260414232048/it/

Illustration of AI-driven agentic calibration

Illustration of AI-driven agentic calibration

Questo sviluppo rappresenta un passo avanti verso la realizzazione di un'informatica quantistica operativamente sostenibile per le imprese, i centri di intelligenza artificiale e i data center per il calcolo ad alte prestazioni, riducendo la dipendenza da competenze specialistiche in ingegneria quantistica e rendendo l'infrastruttura quantistica accessibile alle istituzioni che ne necessitano la proprietà e la gestione su larga scala.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Email: press@meetiqm.com
Cellulare: +358 (0) 50 479 0845



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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