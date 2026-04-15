IQM porta avanti la calibrazione agentica basata sull'intelligenza artificiale, portando il calcolo quantistico alle aziende con NVIDIA Ising
Nella Giornata mondiale dei quanti, IQM Quantum Computers oggi ha annunciato la calibrazione agentica basata sull'IA, un approccio automatizzato alla calibrazione dei sistemi quantistici con NVIDIA Ising.
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Illustration of AI-driven agentic calibration
Questo sviluppo rappresenta un passo avanti verso la realizzazione di un'informatica quantistica operativamente sostenibile per le imprese, i centri di intelligenza artificiale e i data center per il calcolo ad alte prestazioni, riducendo la dipendenza da competenze specialistiche in ingegneria quantistica e rendendo l'infrastruttura quantistica accessibile alle istituzioni che ne necessitano la proprietà e la gestione su larga scala.
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