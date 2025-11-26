IQM investirà oltre 40 milioni di euro per ampliare l'impianto produttivo in Finlandia, accelerare l'innovazione e alimentare la crescita

IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dei computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato un investimento di oltre 40 milioni di euro per ampliare il suo impianto produttivo all'avanguardia in Finlandia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251126968907/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251126968907/it/

Contatto per i media:

Email: press@meetiqm.com

Cellulare: +358504790845

www.meetiqm.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire