IQM e Zurich Instruments lanciano un dimostratore di correzione degli errori quantistici in tempo reale con NVIDIA NVQLink

Oggi, IQM Quantum Computers e Zurich Instruments annunciano un progetto congiunto per realizzare e gestire un dimostratore di correzione degli errori quantistici (QEC) in tempo reale, basato sulla piattaforma NVIDIA NVQLink . Questo progetto segna una tappa significativa verso un calcolo quantistico scalabile e resistente ai guasti, progettati per l'utilizzo in contesti aziendali e data center.

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IQM and Zurich Instruments launch real-time quantum error correction demonstrator with NVIDIA NVQLink

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