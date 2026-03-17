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IQM e Zurich Instruments lanciano un dimostratore di correzione degli errori quantistici in tempo reale con NVIDIA NVQLink

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Oggi, IQM Quantum Computers e Zurich Instruments annunciano un progetto congiunto per realizzare e gestire un dimostratore di correzione degli errori quantistici (QEC) in tempo reale, basato sulla piattaforma NVIDIA NVQLink . Questo progetto segna una tappa significativa verso un calcolo quantistico scalabile e resistente ai guasti, progettati per l'utilizzo in contesti aziendali e data center.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260316555249/it/

IQM and Zurich Instruments launch real-time quantum error correction demonstrator with NVIDIA NVQLink

IQM and Zurich Instruments launch real-time quantum error correction demonstrator with NVIDIA NVQLink

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Email: press@meetiqm.com
Cellulare: +358 (0) 50 479 0845



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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